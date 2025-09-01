В Госдуме ответили на слухи о тотальной блокировке VPN-сервисов Депутат Матвейчев допустил тотальный запрет VPN-сервисов в будущем

В России могут полностью запретить VPN-сервисы только в случае какой-то тотальной войны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, правительство крайне осторожно вводит различные запреты и делает это исключительно в ответ на возрастание информационной агрессии.

Сейчас в России не планируется вводить полный запрет на использование VPN-сервисов. Такое возможно, наверное, только в случае какой-то тотальной войны. Власти крайне осторожно и неохотно вводят разные запреты. Это делается только в ответ на возрастание информационной агрессии. Если эта агрессия, откуда бы она ни исходила, будет угрожать когнитивному здоровью наших граждан, мы дадим адекватные ответы, — высказался Матвейчев.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступил в силу закон об административной ответственности за целенаправленный поиск материалов экстремистской направленности. Граждан будут штрафовать за использование интернет-ресурсов, включая VPN-сервисы, для доступа к заведомо запрещенному контенту.

Позднее адвокат Александр Караваев объяснил, что новый закон позволяет оштрафовать любого, кто ищет экстремистские материалы с помощью VPN. По его словам, наличие или отсутствие умысла на поиск такой информации будут оценивать в МВД, ФСБ и судах.