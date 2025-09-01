День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 18:08

В Госдуме ответили на слухи о тотальной блокировке VPN-сервисов

Депутат Матвейчев допустил тотальный запрет VPN-сервисов в будущем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В России могут полностью запретить VPN-сервисы только в случае какой-то тотальной войны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, правительство крайне осторожно вводит различные запреты и делает это исключительно в ответ на возрастание информационной агрессии.

Сейчас в России не планируется вводить полный запрет на использование VPN-сервисов. Такое возможно, наверное, только в случае какой-то тотальной войны. Власти крайне осторожно и неохотно вводят разные запреты. Это делается только в ответ на возрастание информационной агрессии. Если эта агрессия, откуда бы она ни исходила, будет угрожать когнитивному здоровью наших граждан, мы дадим адекватные ответы, — высказался Матвейчев.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступил в силу закон об административной ответственности за целенаправленный поиск материалов экстремистской направленности. Граждан будут штрафовать за использование интернет-ресурсов, включая VPN-сервисы, для доступа к заведомо запрещенному контенту.

Позднее адвокат Александр Караваев объяснил, что новый закон позволяет оштрафовать любого, кто ищет экстремистские материалы с помощью VPN. По его словам, наличие или отсутствие умысла на поиск такой информации будут оценивать в МВД, ФСБ и судах.

VPN
Россия
запреты
Госдума
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два подростка пронеслись на самокате по автомобильной встречке
Два террориста бежали из СИЗО в России: что известно, насколько они опасны
Лавров оценил дискуссию в рамках саммита ШОС в Тяньцзине
Лавров заявил о шантаже со стороны Запада
США замаскировали военную операцию с подлодками под поиск «Титаника»
Смерть на линейке 1 сентября и инфаркт в поезде: главные ЧП дня
В Госдуме объяснили карту Герасимова с российской Одессой одним нюансом
В Москве мигрантов будут отслеживать через смартфон
Военэксперт оценил скорость модернизации российского оружия
Канадский хоккеист КХЛ назвал лучшие города России
На Западе раскрыли, чем кормят Ким Чен Ына в бронепоезде на пути в Китай
За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го
Экс-премьер Украины указал на важную деталь в деле об убийстве Парубия
Шесть человек погибли из-за плотоядных бактерий в устрицах
Стало известно, сколько украинцев смирились с потерей территорий ради мира
Российские операторы начали давать безлимитный доступ к Max
Военных подключили к ЧП с оползнем в Череповце
Путина пригласили с визитом в южноазиатскую страну
Женщина родила на музыкальном фестивале, не зная о своей беременности
Лавров раскрыл ключевой итог саммитов ШОС и ШОС+
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.