Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN Адвокат Караваев: оштрафуют всех, кто ищет запрещенные материалы с VPN

Устанавливающий ответственность за поиск запрещенного контента в интернете закон позволяет оштрафовать любого, кто ищет соответствующие материалы с помощью VPN, заявил адвокат Александр Караваев. По его словам, которые приводит ТАСС, наличие или отсутствие умысла на поиск такой информации будут оценивать в МВД, ФСБ и судах. По закону нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Буквальное толкование закона в данном случае свидетельствует о том, что ни один из пользователей VPN-сервисов не застрахован от привлечения к ответственности: чтобы знать, какой контент является запрещенным, нужно ежедневно сверяться со списками Минюста, чего, очевидно, никто делать не будет, — объяснил он.

Ранее сообщалось, что за нарушения закона об иноагентах теперь будут строже наказывать. Граждан, которые проигнорируют требования Минюста или будут ему мешать, могут оштрафовать на большие суммы.

Также с 1 сентября 2025 года также вступают в силу новые нормы, ужесточающие требования к получению согласия на обработку конфиденциальных данных физических лиц. В соответствии с новыми правилами, согласие должно быть оформлено исключительно в виде самостоятельного документа.