06 октября 2025

Экс-советник Путина предположил, как мошенники попытаются использовать MAX

IT-эксперт Клименко: мошенники в MAX будут пытаться добыть пароли от «Госуслуг»

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

Мошенники в мессенджере MAX, скорее всего, будут пытаться заполучить пароли от «Госуслуг», предположил в беседе с NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Он также выразил мнение, что афер там будет намного меньше, чем в ситуации с виртуальными сим-картами.

Мы понимаем, что мошенничество там будет связано с попытками получить доступ к «Госуслугам». Это будет классическая история с кодами из СМС. Но афер там гарантированно будет кратно меньше, чем сейчас с виртуальными «симками». И, я думаю, для мошенников это будет обходиться дороже. То есть они будут охотиться не за миллионом человек, а за десятью тысячами. Тут нужно будет смотреть, насколько часто мошенники будут звонить и будут ли спамерские звонки отсекать, — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что более 40 млн человек зарегистрировались в мессенджере MAX. С начала запуска приложения там совершили 500 млн звонков и отправили более 2 млрд сообщений, указали в компании.

В тестировании каналов в MAX принимают участие более восьми тысяч пользователей из соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Дзен». Среди знаменитостей там зарегистрировались актер Сергей Безруков, певицы Валерия и Анна Семенович, психолог Татьяна Мужицкая.

