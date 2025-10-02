Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 09:37

Стало известно о мошенничестве с цифровыми копиями умерших

Роскачество: мошенники стали использовать цифровые копии умерших людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших и используют их для обмана потенциальных жертв, сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, соответствующие разработки создавались в терапевтических целях — для помощи людям, переживающим утрату близкого человека. Мошенники узнали о возможности символического «общения» с цифровой проекцией умершего и начали использовать это в своих целях.

Технология цифрового «воскрешения» основана на нейросетевых алгоритмах, способных создавать интерактивные цифровые копии умерших людей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники начали красть деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют. По данным пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, 21-летняя россиянка решила обменять свои деньги на юани через Telegram-бот с якобы выгодным курсом, она перевела около 40 тысяч рублей на неизвестные счета и потеряла их. В ведомстве уточнили, что сейчас распространяется множество подобных предложений.

мошенники
умершие
обман
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.