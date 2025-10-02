Стало известно о мошенничестве с цифровыми копиями умерших

Злоумышленники с помощью нейросетей создают цифровые копии умерших и используют их для обмана потенциальных жертв, сообщили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, соответствующие разработки создавались в терапевтических целях — для помощи людям, переживающим утрату близкого человека. Мошенники узнали о возможности символического «общения» с цифровой проекцией умершего и начали использовать это в своих целях.

Технология цифрового «воскрешения» основана на нейросетевых алгоритмах, способных создавать интерактивные цифровые копии умерших людей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники начали красть деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют. По данным пресс-службы управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, 21-летняя россиянка решила обменять свои деньги на юани через Telegram-бот с якобы выгодным курсом, она перевела около 40 тысяч рублей на неизвестные счета и потеряла их. В ведомстве уточнили, что сейчас распространяется множество подобных предложений.