Мошенники начали предлагать в мессенджерах «выгодный» обмен валют

Мошенники начали красть деньги через боты в Telegram под предлогом обмена валют, передает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. По данным ведомства, 21-летняя россиянка решила обменять свои деньги на юани через Telegram-бот с якобы выгодным курсом, она перевела около 40 тысяч рублей на неизвестные счета и потеряла их. В ведомстве уточнили, что подобных предложений распространяется множество.

Мошеннических предложений распространяется множество, и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Telegram-чат или «связь через знакомого» — никогда, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники чуть не обманули супругу главы ДНР Дениса Пушилина. Как рассказал руководитель региона, злоумышленники искусно использовали психологические уловки, чтобы втереться к ней в доверие. Супруга Пушилина уже возле финансового учреждения осознала, что с ней беседуют преступники, и не поддалась на провокацию.