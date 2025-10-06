В Петербурге силовики обнаружили подпольную криптоимперию

Сотрудники полиции задержали троих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подозреваемых в организации подпольных майнинговых ферм, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. С марта 2018 по август 2025 года задержанные внесли изменения работу приборов учета, искусственно занизив их показания. После этого они неоднократно направляли в энергосбытовую компанию недостоверные данные.

Злоумышленники заключили договор с энергосбытовой компанией для технологического присоединения к электросетям коммерческого объекта. На нем установили оборудование для учета потребляемой электроэнергии, — написала Волк.

Во время обысков было обнаружено более 2,7 тыс. устройств для майнинга, два трансформатора и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Одному из задержанных назначили меру пресечения — запрет на совершение определенных действий. Двум другим фигурантам определили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

