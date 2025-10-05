В России хотят, чтобы газировка «платила» за дорогие препараты диабетиков

Депутат Станислав Наумов, занимающий пост заместителя руководителя комитета по экономической политике, предложил увеличить объем финансирования закупок дорогостоящих медикаментов для диабетиков, используя сборы с сахаросодержащих напитков. Как пишет РБК, эту инициативу парламентарий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Депутат отметил, что нужно скорректировать федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом». Средства на борьбу с заболеванием уже частично поступают от акцизного сбора. Инициатива члена ГД предполагает ежегодное увеличение этой суммы на 3,3 млрд рублей. Данные средства планируется направить на приобретение кардио- и нефропротективных лекарств для конкретной категории пациентов. Эти препараты выполняют защитную функцию для сердца и почек, что ведет к уменьшению числа осложнений от болезни.
Ранее сообщалось, что в России фиксируется рост случаев заболевания диабетом второго типа среди детей. Основной причиной увеличения числа заболеваний является ожирение. Проведенные исследования показывают, что оно наблюдается у 6% детей в возрасте семи лет. Еще у 21% детей этого же возраста отмечается наличие избыточной массы тела.