01 сентября 2025 в 17:39

Власти Армении сделали заявление о договоренностях с Азербайджаном

Пашинян подтвердил приверженность договоренностям с Баку, достигнутым в США

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Армения намерена в кратчайшие сроки реализовать договоренности, достигнутые в США с Азербайджаном, заявил премьер-министр Никол Пашинян на саммите ШОС в Китае. По его словам, выполнение соглашений создаст новые логистические возможности для стран региона, передает ТАСС.

В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана, — заявил он.

Ранее стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян встретились на саммите ШОС в китайском Тяньцзине. Основной темой переговоров стала мирная повестка между двумя государствами. Стороны обсудили вопросы урегулирования, отметив важность конструктивного диалога, взаимного доверия и обеспечения стабильности в регионе. Кроме того, Алиев и Пашинян указали на положительные итоги, достигнутые на недавнем саммите в Вашингтоне.

Никол Пашинян
Армения
Азербайджан
Ильхам Алиев
США
