22 сентября 2025 в 15:31

ВСУ попытались атаковать два российских региона с помощью 13 БПЛА

Минобороны РФ: 13 беспилотников ВСУ сбили в Белгородской и Курской областях

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ в двух российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Из них девять БПЛА уничтожили в Белгородской области, а четыре — в Курской.

В период с 12:00 до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили почти 30 украинских беспилотников над Белгородской областью. По его информации, воздушные цели были ликвидированы в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени.

До этого представители Федерального медико-биологического агентства России заявили, что в крымском поселке Форос после атаки беспилотников ВСУ на школу и санаторий госпитализировано 12 человек. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации. Отмечается, что в результате атаки взрывная волна разрушила часть стены библиотеки. Большинство книг при этом уцелело.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
Белгородская область
Курская область
