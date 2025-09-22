Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое Песков переадресовал вопросы об ударах по Крыму в Минобороны

Вопросы об атаке ВСУ на курортную зону в Крыму, где погибли трое, являются прерогативой Минобороны России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он призвал журналистов обращаться по этой теме к военному ведомству, пишет ТАСС.

Это больше прерогатива Министерства обороны, лучше по этому вопросу обращаться к ним, — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

В Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму 21 сентября около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что при атаке погибли три человека, ранения получили 16 человек.

Всем мирным жителям, пострадавшим при атаке украинских БПЛА на курорт, оказывается необходимая помощь. Также сообщалось, что при ударе беспилотниками ВСУ по школе в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По предварительной информации, также был ранен охранник. Кроме того, были повреждены гражданские объекты.