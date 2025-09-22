Жителя Сибири задержали за угрозы продавщице в магазине

Россиянин спровоцировал конфликт с продавщицей в Новосибирске и был задержан, сообщает «КП -Новосибирск». Мужчина оскорблял сотрудницу магазина из-за старого конфликта и разбил ей телефон.

Как сообщили в агентстве безопасности, со слов 40-летнего россиянина, продавщица своим велосипедом разбила ему стекло на часах. Через некоторое время после инцидента сибиряк вернулся и начал оскорблять сотрудницу. Когда женщина позвонила мужу, злоумышленник взял ее телефон, а потом разбил. Прибывшие по вызову работники охранного предприятия задержали дебошира и передали полиции.

