22 сентября 2025 в 13:56

Жителя Сибири задержали за угрозы продавщице в магазине

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянин спровоцировал конфликт с продавщицей в Новосибирске и был задержан, сообщает «КП -Новосибирск». Мужчина оскорблял сотрудницу магазина из-за старого конфликта и разбил ей телефон.

Как сообщили в агентстве безопасности, со слов 40-летнего россиянина, продавщица своим велосипедом разбила ему стекло на часах. Через некоторое время после инцидента сибиряк вернулся и начал оскорблять сотрудницу. Когда женщина позвонила мужу, злоумышленник взял ее телефон, а потом разбил. Прибывшие по вызову работники охранного предприятия задержали дебошира и передали полиции.

Ранее в Новосибирской области 47-летний мужчина попытался убить собственную мать во время пьяной ссоры. Он схватил ее за горло, сбил с ног и попытался связать веревкой, угрожая расправой. Когда женщине удалось вырваться, нападавший отправился за топором, но она успела сбежать через окно. Теперь преступника ждет суд.

