22 сентября 2025 в 14:05

В Госдуме оценили идею подвергнуть цензуре песни Михаила Круга

Депутат Драпеко выступила против идеи цензурировать песни Михаила Круга

Михаил Круг Михаил Круг Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с 360.ru выступила против идеи подвергнуть цензуре песни музыканта Михаила Круга. С соответствующим предложением выступила ее коллега Ольга Германова.

Я с ней не согласна по поводу цензуры Круга. Он уже публично исполнил все эти песни. Там вообще тюремная романтика, — высказалась Драпеко.

Парламентарий отметила, что тюремный шансон имеет право на существование. При этом, по ее словам, мат в таких композициях необходимо «запикивать, как принято».

Германова ранее заявила, что матерные песни Круга негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их следует подвергнуть жесткой цензуре. По ее словам, творчество должно нести созидательное начало, а не разрушать моральные устои.

