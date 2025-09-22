В Госдуме объяснили желание подвергнуть песни Михаила Круга жесткой цензуре

Матерные песни музыканта Михаила Круга негативно влияют на духовно-нравственную атмосферу в обществе, поэтому их следует подвергнуть жесткой цензуре, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова, комментируя собственное предложение об ограничении композиций артиста. По ее словам, творчество должно нести созидательное начало, а не разрушать моральные устои.

Я, как человек, не приемлющий мат, и как человек, разработавший программу по борьбе со сквернословием, когда была главой Курска, считаю, что песни с матом и вульгарностью не надо пускать в широкое распространение. Пойте их на своих узких тусовках, но выпускать их в широкий доступ не нужно. Все-таки они не несут никакой духовности. Это моя личная позиция, я так отношусь к мату, понимаете? О полном запрете [песен Круга] я не говорила. У него есть хорошие композиции. Я не его поклонница, но о полном запрете речи не шло, — пояснила Германова.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Михаил Круг» по заявке вдовы знаменитого певца. Документы на регистрацию женщина подала еще в феврале 2024 года, однако ответ от ведомства пришел только сейчас. Товарный знак зарегистрирован по пяти классам, которые позволяют производить и продавать мясо, рыбу, овощи, молоко, кофе, чай, пиво, воду, табак и сигареты.