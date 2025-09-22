Украинский дрон обрушил часть стены школьной библиотеки в Крыму В библиотеке крымской школы обрушилась часть стены после удара БПЛА ВСУ

В школе поселка Форос на южном берегу Крыма, пострадавшей от удара ВСУ, взрывная волна разрушила часть стены библиотеки, сообщает корреспондент РИА Новости. Большинство книг при этом уцелело.

Стеллажи остались на месте, но часть книг оказалась на полу. В помещении перевернуты стулья, повреждены парты и окна, обрушилась часть потолка и стены со стороны актового зала.

Ранее представители Федерального медико-биологического агентства России заявили, что в крымском поселке Форос после атаки беспилотников ВСУ на школу и санаторий госпитализировано 12 человек. Четверо пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации.

Кроме того, военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ могли атаковать Крым с помощью беспилотников большой дальности, запущенных из акватории Черного моря. По его словам, это единственный реальный маршрут, поскольку при пролетах через материковую Россию дроны были бы выявлены и уничтожены.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших при атаке беспилотников на санаторий и школу в Форосе получат по 1,5 млн рублей. Пострадавшим же будут выплачены компенсации от 300 до 600 тыс. рублей.