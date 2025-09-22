Средняя школа имени А. С. Терлецкого в поселке Форос на южном берегу Крыма, попавшая под удар БПЛА

Власти Крыма выплатят компенсации семьям погибших при атаке БПЛА в Форосе Аксенов: семьям жертв атаки дронов в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям погибших при атаке дронов на санаторий и школу в Форосе выплатят по 1,5 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Пострадавшие получат компенсации в размере от 300 до 600 тыс. рублей.

Принято решение о выплате материальной помощи в размере 1,5 млн рублей семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос муниципального округа Ялта. Пострадавшим, которые получили ранения тяжелой и средней степени, будет выплачено по 600 тысяч рублей, получившим легкие травмы — по 300 тыс. рублей, — написал Аксенов.

В Минобороны сообщили, что ВСУ атаковали санаторий «Форос» в Крыму 21 сентября около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что при атаке погибли три человека, ранения получили 16 человек.

Пострадавшим при атаке украинских БПЛА мирным жителям оказывается необходимая помощь. Также сообщалось, что при ударе беспилотниками ВСУ по школе в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По предварительной информации, был ранен охранник, повреждены гражданские объекты.