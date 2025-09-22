Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID

Жительница Сибири заподозрила соседей в создании коронавируса и начала их преследовать, передает Telegram-канал «Лента дня». Проблемы с женщиной возникли несколько лет назад: она бродила по улицам, бормоча и обвиняя окружающих. В одной из семей сожгли машину.

Выяснилось, что у нее психическое расстройство, и она несколько раз лечилась в больнице. После выписки поведение осталось странным. Полиция не может привлечь ее к ответственности, а она продолжает портить чужое имущество.

Ранее психиатр Евгений Фомин сообщил, что осенью часто обостряются неврозы и серьезные психические расстройства, включая шизофрению, а также усиливается тревожность и фобии. Он отметил, что людям с психическими расстройствами стоит заранее пройти курс лечения, чтобы легче пережить осень и предотвратить обострения, а также регулярно консультироваться с врачом.

Кроме того, психиатр Мария Касперович сообщила, что бессонница, смена аппетита, раздражительность и хроническая усталость могут указывать на нервное перенапряжение. Она добавила, что тревожность сильно истощает организм.