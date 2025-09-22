В Липецке сотрудники ДПС подстрелили подростка В Липецке подросток попытался скрыться от ДПС и получил огнестрельное ранение

В Липецке 16-летний подросток получил огнестрельное ранение при попытке скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле без номеров, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. Инцидент произошел ночью 20 сентября, когда водитель проигнорировал законное требование остановиться и попытался скрыться.

Инспекторами ДПС выявлен факт нарушения правил дорожного движения водителем автомобиля без государственного номерного знака, который <...> попытался скрыться. В ходе преследования с целью предотвращения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, в результате пассажир автомобиля получил ранение, — говорится в сообщении.

По информации полиции, водитель, прежде чем остановиться, увеличил скорость и создал аварийные ситуации, угрожая жизни других участников движения. Подростка с огнестрельным ранением госпитализировали. Проводится расследование, назначены судебные экспертизы.

