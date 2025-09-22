Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве

Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве Игрок Ночной хоккейной лиги Карташов скончался во время матча

Во время матча регионального этапа дивизиона «Лига надежды» Ночной хоккейной лиги в Москве скончался хоккеист любительской команды «Люблино» Василий Карташов, говорится в сообщении на сайте НХЛ. Игра проходила с командой «Белые Медведи ЕР».

21 сентября в Москве во время матча Регионального этапа в дивизионе «Лига Надежды» между командами «Люблино» и «Белые Медведи ЕР» случилась трагедия: не стало игрока команды «Люблино» Василия Карташова, — говорится в сообщении.

Карташову оказывала помощь дежурная бригада скорой помощи и врачи специализированной реанимационной бригады. Тем не менее, спасти хоккеиста не удалось. Причина смерти не называется. Лига выразила соболезнования. Карташов играл за «Люблино» с 2016 года.

Ранее скончался бывший тренер владикавказской «Алании» Калин Степанян. Он умер во время матча региональной любительской лиги, незадолго до этого проведя разминку для команды. Он внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. Вскоре на поле приехали медики, но мужчину спасти не удалось. Ему было 69 лет.

В июне бывший нападающий «Арсенала» и «Эвертона» Кевин Кэмпбелл умер в возрасте 54 лет. Информацию подтвердили оба футбольных клуба. За несколько недель до смерти Кэмпбелл был госпитализирован в тяжелом состоянии.