Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»

Российский защитник Александр Никишин забросил свою первую шайбу в НХЛ, передает пресс-служба ХК. Игрок «Каролины Харрикейнс» отличился в гостевом матче против «Анахайм Дакс», который его команда выиграла со счетом 4:1.

Этот гол стал частью успешного старта «Каролины», которая одержала четвертую победу подряд и возглавляет таблицу Восточной конференции. На счету Никишина уже четыре очка в новом сезоне.

Хоккеист перешел в «Каролину» весной из петербургского СКА, где был капитаном. Он также является олимпийским серебряным призером 2022 года.

Ранее российский хоккеист Илья Михеев, выступающий за клуб «Чикаго Блэкхокс», отличился нестандартным голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Сент-Луис Блюз». На четвертой минуте встречи вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, не глядя, выбросил шайбу от борта прямо на клюшку Михеева. Российский форвард точно направил ее в угол ворот, открыв счет в игре. Кроме того, в этом матче он сделал результативную передачу.

До этого российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев получил звание первой звезды недели в Национальной хоккейной лиге. Эта награда стала для хоккеиста первой в его профессиональной карьере.