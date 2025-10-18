Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 04:25

Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома

Трамп: губы пресс-секретаря Кэролайн Ливитт двигаются, как пулемет

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отлично справляется со своей работой, заявил журналистам президент США Дональд Трамп на борту самолета Air Force One. Он добавил, что ее «губы двигаются как пулемет».

Это лицо… и эти губы, они двигаются как пулемет, — пояснил глава государства.

Ранее сообщалось, что журналист издания HuffPost во время брифинга получил хамскую отповедь от Кэролайн Ливитт. Она обозвала его крайне левым писакой, которого даже коллеги по СМИ не воспринимают всерьез. Ливитт также потребовала, чтобы он больше не смел присылать ей свои предвзятые и бредовые вопросы.

До этого пресс-секретарь Белого дома заявила, что ООН должна провести расследование инцидента с отключением эскалатора, когда на нем находился Дональд Трамп и его супруга. По ее словам, если происшествие было спланировано, то виновных стоит уволить.

Позже Трамп в интервью на вопрос об урегулировании конфликта на Украине сменил тему и заговорил о пользе пошлин для имиджа Вашингтона. Он подчеркнул, что предыдущая администрация сделала страну посмешищем, но прямо о ситуации с Киевом ничего не сказал.

Дональд Трамп
Кэролайн Ливитт
похвала
США
