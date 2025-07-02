Россиянкам раскрыли, как просто укрепить отношения в паре

Россиянкам раскрыли, как просто укрепить отношения в паре Психолог Сальникова заявила, что в отношениях женщинам важно хвалить мужчин

Женщинам рекомендуется регулярно хвалить мужчин в отношениях, заявила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что обратная связь на постоянной основе послужит отличной мотивацией для человека.

Когда ваши ожидания к идеальному мужу станут чуть ниже, вы научитесь хвалить за мелочи и отдавать эмоциональную реакцию за них, мужчина будет делать больше, — подчеркнула Сальникова.

Обратная связь от женщины продемонстрирует ее избраннику, что он для нее действительно значим, отметила эксперт. Многим людям тяжело дается похвала — они воспринимают некоторые поступки как должное. С этим необходимо бороться, заключила психолог.

Протоиерей Кирилл Иванов ранее заявил, что женщины сами становятся причиной семейных проблем, поскольку редко хвалят своих супругов. По его мнению, мужчины нуждаются в одобрении даже за неидеальные действия.