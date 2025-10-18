Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 04:00

Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство

Косметолог Мухина: нельзя наносить ретинол без назначения врача

Нанесение ретинола без предварительной консультации с медицинским специалистом запрещено, заявила NEWS.ru врач-косметолог Марият Мухина. По ее словам, самостоятельное применение лекарственных средств может привести к обострению хронических заболеваний.

Перед назначением ретинола нужно обязательно сдать биохимию крови, потому что если у пациента болезнь Жильбера, билирубинемия или нарушение функции печени, то средство может преодолевать трансдермальный барьер, воздействуя на внутренние органы. Конечно же, эти крема эффективны, но нужно помнить, что при куперозе или розацеа ретинол может вызвать сильнейшее обострение. Поэтому в начале нужно мазать пробник, а только потом покупать большой профессиональный крем. Делать это надо только по назначению врача, — подчеркнула Мухина.

Она предупредила, что специалисты должны составить паспорт кожи и провести дерматоскопию, прежде чем назначать лечение. По словам врача, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, включая использование популярных сывороток и ретиноловых шотов, так как это может быть опасно.

Ранее косметолог Ирина Троицкая заявила, что чрезмерное очищение кожи лица может привести к ее обезвоживанию и даже способствовать появлению морщин. По ее словам, агрессивные косметические средства представляют особую опасность в этом контексте.

