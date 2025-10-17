Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 09:18

Более 20 сейвов российского голкипера не уберегли «Рейнджерс» от поражения

«Торонто» обыграл «Рейнджерс» в овертайме матча НХЛ со счетом 2:1

Фото: AP/ТАСС

ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщили организаторы. Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк Арена», завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1.

В составе «Торонто» шайбу в основное время забросил Мэтт Нис, автором победного гола стал Остон Мэттьюс. У гостей отличился Юусо Пярссинен. Российский голкипер Игорь Шестеркин, выступающий за «Рейнджерс», сделал 22 сейва, но это не помогло команде вырвать победу.

Нападающий Артемий Панарин и защитник Владислав Гавриков результативными действиями не отметились. В следующем матче «Торонто» сыграет с «Сиэтл Кракен», а «Рейнджерс» встретится с «Монреаль Канадиенс». Обе игры назначены на 19 октября.

Ранее российский хоккеист Илья Михеев из «Чикаго Блэкхокс» отличился нестандартным голом в матче против команды «Сент-Луис Блюз». На четвертой минуте встречи вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, не глядя, выбросил шайбу от борта прямо на клюшку Михеева. Российский форвард точно направил ее в угол ворот, открыв счет в игре.

