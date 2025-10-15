Названо количество хоккеистов в составе сборной на Кубке Первого канала ФХР внесла 53 хоккеиста в состав сборной России на Кубке Первого канала

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на официальном сайте список из 53 хоккеистов, которые вошли в расширенный состав национальной сборной для участия в Кубке Первого канала. Турнир состоится в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

На домашнем льду российская команда проведет матчи против сборных Беларуси и Казахстана. В объявленный состав вошли игроки, представляющие 15 клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Средний возраст вызванных хоккеистов составил 26 лет.

Главный тренер команды Роман Ротенберг отметил патриотизм всех игроков, включенных в список. По данным РИА Новости, он охарактеризовал Кубок Первого канала как серьезное и тяжелое испытание, а также отметил, что тренерский штаб и игроки постоянно вдохновляются примером сборных СССР, которые он считает лучшими в истории мирового спорта. Ротенберг добавил, что хотя наибольшее число игроков приехали из московского «Динамо» и ярославского «Локомотива», состав сборной охватывает практически все клубы КХЛ.

Расписание турнира включает матч по хоккею в формате 3х3, который состоится 11 декабря. Затем российская команда сразится с белорусами 13 декабря, а свое выступление на Кубке Первого канала завершит игрой против хоккеистов из Казахстана 14 декабря.

Ранее американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли подрался с защитником «Сибири» Александром Лукиным. Хоккеисты сбросили краги на первой секунде матча регулярного чемпионата КХЛ и вступили в поединок.