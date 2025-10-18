Юрист объяснила, как можно случайно лишиться наследства по завещанию

Юрист объяснила, как можно случайно лишиться наследства по завещанию Юрист Лактионова: ошибка в завещании может оставить человека без наследства

Даже при наличии правильно оформленного завещания наследники могут лишиться положенного им имущества. Как сообщила агентству ПРАЙМ партнер юридической компании «Митра» Алина Лактионова, существует несколько распространенных причин для оспаривания последней воли умершего в судебном порядке.

Наследники часто обращаются в суд, если считают распределение имущества несправедливым. Эксперт выделила ключевые основания для успешного оспаривания завещания: недееспособность завещателя на момент составления документа, нарушение процедуры оформления, составление под влиянием обмана или угроз, а также подлог документа или фальсификация подписи.

Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания, — советует Лактионова.

Юрист также напомнила, что срок принятия наследства по закону составляет шесть месяцев с момента смерти наследодателя. Пропуск этого срока приведет к необходимости доказывать свои права на имущество через суд, что значительно усложнит процедуру получения наследства.

Ранее сообщалось, что при наличии бизнеса человеку, который хочет составить завещание, важно заранее назначить исполнителя этого документа. Юрист Александр Хаминский также призвал не забывать о праве на обязательную долю.