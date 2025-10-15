Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:52

Юрист дал советы, как правильно составить завещание

Юрист Хаминский: при наличии бизнеса нужно назначить исполнителя завещания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При наличии бизнеса человеку, который хочет составить завещание, важно заранее назначить исполнителя этого документа, заявил LIFE.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт также призвал не забывать о праве на обязательную долю.

Если в состав будущего наследства входят доли в компаниях, в завещании имеет смысл предусмотреть душеприказчика. Этот человек после смерти наследодателя возьмет на себя функции по управлению предприятием или долей в капитале до момента вступления наследников в права, пояснил Хаминский.

Юрист добавил, что обязательная доля вне зависимости от содержания завещания положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу, родителям и иждивенцам. Они имеют право получить не менее 50% от стоимости доли, причитавшейся им при наследовании по закону.

Ранее адвокат Татьяна Кузьминова заявила, что дети, рожденные в гражданском браке, не смогут автоматически претендовать на имущество отца. Чтобы гарантировать их права, необходимо заранее предпринять конкретные шаги.

