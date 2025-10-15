Юрист дал советы, как правильно составить завещание Юрист Хаминский: при наличии бизнеса нужно назначить исполнителя завещания

При наличии бизнеса человеку, который хочет составить завещание, важно заранее назначить исполнителя этого документа, заявил LIFE.ru юрист Александр Хаминский. Эксперт также призвал не забывать о праве на обязательную долю.

Если в состав будущего наследства входят доли в компаниях, в завещании имеет смысл предусмотреть душеприказчика. Этот человек после смерти наследодателя возьмет на себя функции по управлению предприятием или долей в капитале до момента вступления наследников в права, — пояснил Хаминский.

Юрист добавил, что обязательная доля вне зависимости от содержания завещания положена несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу, родителям и иждивенцам. Они имеют право получить не менее 50% от стоимости доли, причитавшейся им при наследовании по закону.

Ранее адвокат Татьяна Кузьминова заявила, что дети, рожденные в гражданском браке, не смогут автоматически претендовать на имущество отца. Чтобы гарантировать их права, необходимо заранее предпринять конкретные шаги.