Раскрыт способ защитить права на наследство детей от гражданского брака

Дети, рожденные в гражданском браке, не смогут автоматически претендовать на имущество отца, заявила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова. Чтобы гарантировать их права, необходимо заранее предпринять конкретные шаги.

В отличие от рожденных в официальном браке, внебрачные дети становятся наследниками первой очереди только после официального установления отцовства. Сделать это можно через ЗАГС или, в конфликтных ситуациях, через суд с обязательной ДНК-экспертизой. Чтобы минимизировать риски и избежать судебных тяжб, юрист рекомендует два пути: установить отцовство при жизни или составить завещание, четко указав в нем ребенка и его долю.

Ребенок, рожденный как в браке, так и вне брака, может являться наследником по закону. Отличие состоит в том, что ребенок, рожденный в официальном браке или рожденный по истечении 300 дней с момента расторжения брака <…>, автоматически становится наследником первой очереди по закону, — сказала агентству Кузьминова.

