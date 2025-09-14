Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 05:19

Раскрыт способ защитить права на наследство детей от гражданского брака

Адвокат Кузьминова: дети от гражданского брака получат наследство по завещанию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дети, рожденные в гражданском браке, не смогут автоматически претендовать на имущество отца, заявила РИА Новости адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова. Чтобы гарантировать их права, необходимо заранее предпринять конкретные шаги.

В отличие от рожденных в официальном браке, внебрачные дети становятся наследниками первой очереди только после официального установления отцовства. Сделать это можно через ЗАГС или, в конфликтных ситуациях, через суд с обязательной ДНК-экспертизой. Чтобы минимизировать риски и избежать судебных тяжб, юрист рекомендует два пути: установить отцовство при жизни или составить завещание, четко указав в нем ребенка и его долю.

Ребенок, рожденный как в браке, так и вне брака, может являться наследником по закону. Отличие состоит в том, что ребенок, рожденный в официальном браке или рожденный по истечении 300 дней с момента расторжения брака <…>, автоматически становится наследником первой очереди по закону, — сказала агентству Кузьминова.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что продажа унаследованного автомобиля может облагаться налогом на доходы физических лиц. Однако он отметил, что существуют способы снизить налоговую нагрузку. По его словам, в этом случае ключевым фактором является срок владения транспортным средством.

