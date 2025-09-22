«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 12:38

Почти 30 беспилотников сбили над российским регионом за четыре часа

Силы ПВО сбили 28 украинских дронов над Белгородской областью за четыре часа

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили почти 30 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, воздушные цели были ликвидированы в период с 8:00 до 12:00 по московскому времени.

В период с 8:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — подчеркнули в министерстве.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россию от атак ВСУ спасет только мощный удар по украинским заводам, где производят беспилотники. По его словам, даже самая надежная система ПВО не способна на 100% защитить от роя дронов, поэтому единственным выходом является их методичное уничтожение на этапе производства.

До этого стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников на школу и санаторий в крымском поселке Форос были госпитализированы 12 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации. Один пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

