22 сентября 2025 в 13:49

Названо число журналистов, пострадавших при беспорядках в Гааге

Семь журналистов пострадали в ходе беспорядков в Гааге

Фото: Charles M. Vella/Global Look Press

Семь журналистов пострадали в ходе беспорядков в Гааге, сообщил РИА Новости представитель организации по борьбе с насилием и агрессией в отношении журналистов PersVeilig Питер тер Велде. По его словам, это число может возрасти.

К нам обратились семь журналистов, которые получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее полиция Нидерландов начала масштабное расследование беспорядков в Гааге, которые произошли 20 сентября во время акции против миграционной политики королевства. Демонстранты сожгли полицейские машины и повредили здания в центре города, что спровоцировало столкновения с правоохранителями.

До этого мэр Гааги Ян ван Занен заявил, что минимум 30 человек были задержаны за беспорядки в Гааге, в ходе которых пострадали двое полицейских. Он отметил, что на демонстрацию приехали «хулиганы со всех Нидерландов». Они нападали на правоохранителей, их лошадей и журналистов.

В ходе массовой акции протеста экологического движения Extinction Rebellion в Гааге в середине сентября правоохранительные органы задержали более 400 участников. Активисты перекрыли автомагистраль A12, требуя от властей прекращения субсидий на добычу ископаемого топлива.

