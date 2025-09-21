«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 09:49

Европейский город столкнулся с беспрецедентной вспышкой насилия

В Гааге задержали не менее 30 участников массовых беспорядков

Фото: JOSH WALET/EPA/ТАСС

Минимум 30 человек были задержаны за беспорядки в Гааге, в ходе которых пострадали двое полицейских, заявил мэр города Ян ван Занен. По его словам, которые передает газета Algemeen Dagblad, Гаага столкнулась с беспрецедентной вспышкой насилия.

Мирную демонстрацию пришлось разогнать, поскольку безопасность присутствующих больше нельзя было гарантировать, — подчеркнул мэр.

Он отметил, что на демонстрацию приехали «хулиганы со всех Нидерландов». Они нападали на правоохранителей, их лошадей и журналистов. Как уточнила начальник полиции Карин Круккерт, большинство задержаний было произведено за публичное насилие в отношении правоохранителей. Она считает, что могут последовать и новые аресты.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой акции протеста экологического движения Extinction Rebellion в Гааге правоохранительные органы задержали более 400 участников. Активисты перекрыли автомагистраль A12, требуя от властей прекращения субсидий на добычу ископаемого топлива.

До этого стало известно, что во Франции не менее 175 тыс. человек приняли участие в массовых акциях протеста. В рамках движения «Заблокируем все» по всей стране прошло 550 митингов. Зафиксировано 473 ареста, в том числе 203 — в Париже.

Гаага
протесты
задержания
митинги
