Полиция Гааги задержала сотни человек в ходе акции протеста

В ходе массовой акции протеста экологического движения Extinction Rebellion в Гааге правоохранительные органы задержали более 400 участников, говорится в заявлении ведомства в социальной сети X. Активисты перекрыли автомагистраль A12, требуя от властей прекращения субсидий на добычу ископаемого топлива.

В ходе акции, включавшей попытку блокировать трассу, мы задержали 402 протестующих за нарушение Закона о публичных собраниях. Они были доставлены на стадион АДО и отпущены на свободу, — указано в сообщении.

Полиция применила меры для восстановления движения транспорта и обеспечения общественного порядка. Движение по автомагистрали было полностью восстановлено к 17:00 по московскому времени.

Данная акция стала уже 44-й с 2022 года, когда активисты Extinction Rebellion начали регулярно перекрывать автомагистраль A12. Организаторы движения заявляют о намерении продолжать протесты до полного выполнения их требований властями Нидерландов.

