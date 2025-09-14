Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 06:51

Полиция Гааги задержала сотни человек в ходе акции протеста

Полиция Гааги задержала 402 экоактивиста на протестах Extinction Rebellion

Нидерланды Нидерланды Фото: PPE/face to face/Global Look Press

В ходе массовой акции протеста экологического движения Extinction Rebellion в Гааге правоохранительные органы задержали более 400 участников, говорится в заявлении ведомства в социальной сети X. Активисты перекрыли автомагистраль A12, требуя от властей прекращения субсидий на добычу ископаемого топлива.

В ходе акции, включавшей попытку блокировать трассу, мы задержали 402 протестующих за нарушение Закона о публичных собраниях. Они были доставлены на стадион АДО и отпущены на свободу, — указано в сообщении.

Полиция применила меры для восстановления движения транспорта и обеспечения общественного порядка. Движение по автомагистрали было полностью восстановлено к 17:00 по московскому времени.

Данная акция стала уже 44-й с 2022 года, когда активисты Extinction Rebellion начали регулярно перекрывать автомагистраль A12. Организаторы движения заявляют о намерении продолжать протесты до полного выполнения их требований властями Нидерландов.

Ранее сообщалось о беспорядках в Непале, в результате которых погиб 51 человек. Кроме того, свыше 1,3 тыс. жителей пострадали. Также ВС страны продлили режим комендантского часа на неопределенный срок в муниципалитетах Катманду, Лалитпур и Бхактапур.

Нидерланды
Гаага
протесты
задержания
