21 сентября 2025 в 19:50

Полиция Нидерландов начала расследование беспорядков в Гааге

Фото: Zuma\ZEUS/ТАСС

Полиция Нидерландов начала масштабное расследование беспорядков в Гааге, которые произошли 20 сентября во время акции против миграционной политики королевства, сообщили в пресс-службе ведомства. Демонстранты сожгли полицейские машины и повредили здания в центре города, что спровоцировало столкновения с правоохранителями.

По данным полиции, около тысячи протестующих двинулись с поля Маливелд к автомагистрали А12, намереваясь ее перекрыть. Затем они переместились в центр города. Спецназ использовал водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов. В ходе столкновений задержаны 37 человек, 27 остаются под стражей. Создана специальная следственная группа для поиска подозреваемых. Полиция и Министерство юстиции просят свидетелей и владельцев видео поделиться записями.

Особое внимание уделяется делам о нападении на сотрудников полиции. Прокуратура намерена добиваться более строгого наказания для виновных. В ведомстве также отметили, что расследование ведется в приоритетном порядке и возможны новые задержания.

Ранее полиция Лондона задержала 24 активистов во время митинга. Возраст задержанных составил от 19 до 58 лет, их подозревают в нарушении общественного порядка, порче имущества, драках и нападении на медработника. В ходе акции также пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов.

Гаага
Нидерланды
протесты
полиция
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
