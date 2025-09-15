Полиция Лондона подвела итоги митинга в сердце мегаполиса

Полиция Лондона арестовала во время субботнего митинга 24 активистов, передает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы. Возраст арестованных варьируется от 19 до 58 лет, при этом средний возраст составляет 39 лет.

Правонарушения, в которых подозреваются задержанные, включают: нарушение общественного порядка, причинение ущерба имуществу, участие в драках, нападение на сотрудника скорой медицинской помощи, хранение холодного оружия. Также полиция Лондона сообщила, что в ходе акции пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд говорила, что участники акций протеста в Лондоне могут столкнуться с уголовным преследованием. Поводом для этого стали случаи нападения на полицейских во время массовых демонстраций. В своем обращении министр выразила благодарность сотрудникам правоохранительных органов за их работу. Она подчеркнула недопустимость насилия в отношении представителей закона.

До этого стало известно, что в ходе массовой акции протеста экологического движения Extinction Rebellion в Гааге правоохранительные органы задержали более 400 участников. Активисты перекрыли автомагистраль A12, требуя от властей прекращения субсидий на добычу ископаемого топлива.