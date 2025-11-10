Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 09:09

США поделятся с правыми в Европе стратегиями против либеральной повестки

Politico: США помогут европейским правым противостоять либеральной повестке

Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/Global Look Press

Американский консервативный фонд «Наследие» предложил европейским правым партиям рекомендации по борьбе с либеральной повесткой, сообщает Politico. Организация уже провела ряд встреч с единомышленниками и передала им свои методические разработки.

В конце октября в Италии прошла конференция, собравшая представителей консервативных сил Европы. В мероприятии участвовал вице-президент фонда по внутренней политике Роджер Северино. Помимо этого, делегации фонда провели встречи в Вашингтоне и Брюсселе с представителями правых партий из Венгрии, Чехии, Испании, Франции и Германии, обсуждая возможные направления совместной работы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс демонизации России в США был инициирован американскими ультралибералами для борьбы с американским президентом Дональдом Трампом. По словам дипломата, обычных американцев никогда не волновал образ российского государства, простых граждан США волнуют прежде всего работа, семья и базовые жизненные потребности, а не идеологическая борьба. Также представитель МИД объяснила, что ультралибералы через демонизацию РФ пытались «выбить Россию из повестки» и нанести удар по Трампу, который разделяет традиционные ценности государства.

США
правые
Европа
либералы
