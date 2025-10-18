Захарова рассказала, для чего ультралибералам США нужна демонизация России Захарова: ультралибералы в США демонизируют Россию для борьбы с Трампом

Процесс демонизации России в США был инициирован американскими ультралибералами для борьбы с американским президентом Дональдом Трампом, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте Ларри Джонсона на медиафоруме «Клуба народного единства». По словам дипломата, которые передает ТАСС, обычных американцев никогда не волновал образ российского государства.

Демонизация России нужна была американским ультралибералам для того, чтобы бороться с Трампом, — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что простых граждан США волнуют прежде всего работа, семья и базовые жизненные потребности, а не идеологическая борьба.

Также представитель МИД объяснила, что ультралибералы через демонизацию РФ пытались «выбить Россию из повестки» и нанести удар по Трампу, который разделяет традиционные ценности государства.

