Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:44

В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан

Правозащитник Брод: Россия осуждает действия Латвии против русскоязычных граждан

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Латвия и другие прибалтийские государства систематически нарушают права русскоязычных соотечественников, особенно социально уязвимых, заявил NEWS.ru член СПЧ, правозащитник Александр Брод в ходе круглого стола «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике» в пресс-центре РИА Новости. По его словам, российский МИД последовательно осуждает варварские действия, противоречащие нормам международного права.

Я просто знаю позицию МИД, которая неоднократно высказывалась и министром иностранных дел [Сергеем Лавровым], и представителями различных департаментов. Безусловно, это осуждение варварских неонацистских действий Латвии, других прибалтийских государств, любых государств, которые нарушают права наших соотечественников. Это недопустимо, это противоречит нормам международного права. <...> Мы должны обеспечить условия для приема, адаптации, социализации и обустройства депортированных граждан, учитывая, что значительную часть из них составляют люди преклонного возраста, — сказал Брод.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Латвии осуществляют принудительное вытеснение престарелых русскоязычных граждан из страны. По ее словам, более 3000 человек уже были вынуждены покинуть государство, что напоминает формирование подобия гетто.

Латвия
права человека
МИД РФ
русскоязычные
видео
Артур Лебедев
А. Лебедев
Сергей Подосёнов
С. Подосёнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла, как преодолеть постоянное чувство вины
На чердаке в Британии нашли фарфоровую вазу XV века за £130 тыс.
Уфолог предположил, как НЛО мог похитить семью Усольцевых
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.