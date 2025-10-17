В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан Правозащитник Брод: Россия осуждает действия Латвии против русскоязычных граждан

Латвия и другие прибалтийские государства систематически нарушают права русскоязычных соотечественников, особенно социально уязвимых, заявил NEWS.ru член СПЧ, правозащитник Александр Брод в ходе круглого стола «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике» в пресс-центре РИА Новости. По его словам, российский МИД последовательно осуждает варварские действия, противоречащие нормам международного права.

Я просто знаю позицию МИД, которая неоднократно высказывалась и министром иностранных дел [Сергеем Лавровым], и представителями различных департаментов. Безусловно, это осуждение варварских неонацистских действий Латвии, других прибалтийских государств, любых государств, которые нарушают права наших соотечественников. Это недопустимо, это противоречит нормам международного права. <...> Мы должны обеспечить условия для приема, адаптации, социализации и обустройства депортированных граждан, учитывая, что значительную часть из них составляют люди преклонного возраста, — сказал Брод.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Латвии осуществляют принудительное вытеснение престарелых русскоязычных граждан из страны. По ее словам, более 3000 человек уже были вынуждены покинуть государство, что напоминает формирование подобия гетто.