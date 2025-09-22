«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 13:07

Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам

Туск: Польша не будет в одиночку сбивать объекты в своем воздушном пространстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польша готова применять силу против объектов, нарушающих ее воздушное пространство, только при наличии единой позиции всех союзников по НАТО, заявил премьер-министр страны Дональд Туск в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Данное заявление стало ответом на предложение президента Чехии Петра Павела о военном реагировании на нарушения воздушных границ.

Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта. Мы готовы к уничтожению объектов <…> если они будут пролетать над нашими территориальными водами, однако я должен иметь стопроцентную уверенность в том, что все союзники будут иметь такую же трактовку этого вопроса, — сказал Туск.

В заключение Туск отметил, что одного лишь заявления чешского лидера недостаточно для принятия столь ответственных решений. Польша намерена действовать только после выработки коллективного подхода в рамках Североатлантического альянса.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что беспилотники, сбитые над территорией страны 10 сентября, не были оснащены взрывчаткой. Прежде постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что польская сторона отклонила предложение о консультациях с Минобороны России относительно инцидента с беспилотниками. Дипломат охарактеризовал позицию Варшавы как провокационную, отметив, что Польша просто не изъявляет желания прояснять возникшую ситуацию.

