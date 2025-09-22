«Интервидение-2025»
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае

Жители Китая опубликовали в соцсетях видео с огромной ямой в дороге. На кадрах можно заметить, что площадь воронки внушительная, поскольку туда провалились два автомобиля и грузовик.

Очевидцы утверждают, что размер провала в дороге составляет 10 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших при ЧП нет. Обстоятельства происшествия, как и регион, где все случилось, не уточняются.

Ранее пассажирский автобус упал в овраг в Нахичеванской Автономной Республике. ДТП произошло на участке трассы Нахичевань — Садарак. Пострадавшим, среди которых находился один ребенок, была оказана первая медицинская помощь.

В Новосибирске до этого на площади Ленина произошло два ДТП с участием нескольких автомобилей. Сначала столкнулись Toyota Kluger и Chery Tiggo 7, водители не признали свою вину и решили дождаться сотрудников ГАИ. Через шесть часов после первого ДТП в Chery Tiggo 7 на полной скорости врезался Mercedes-Benz. Водители воспользовались ситуацией и ждали оформления происшествий сотрудниками ГАИ.

дороги
обрушения
ямы
Китай
происшествия
