22 сентября 2025 в 14:25

Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным

Политолог Мансур: признание Палестины должны дополнить санкции против Израиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Признание Палестины западными странами должно подкрепляться реальными действиями, включая санкции против Израиля, заявил политолог Исмат Мансур в беседе с РИА Новости. По его словам, нынешнее израильское руководство не заинтересовано в двугосударственном решении и подрывает основы мирного урегулирования.

На Западе убедились, что в Израиле отсутствует правительство, которое было бы заинтересовано в двугосударственном решении конфликта. Напротив, правящая коалиция подрывает принципы мирного урегулирования, — сказал Мансур

Политолог считает, что Палестинской национальной администрации нужна поддержка. По его словам, для успешного завершения мирного процесса необходимо оказать санкционное давление на Израиль.

Ранее представители ХАМАС заявили, что признание Палестины является важным шагом, однако оно должно сопровождаться конкретными действиями. По мнению движения, данное решение — это дань уважения палестинскому народу, который борется за свою свободу. Кроме Франции, его уже готовы осуществить власти Австралии, Великобритании и Канады.

