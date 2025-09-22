Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей

Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей Полиция в Нидерландах застрелила подозреваемого в краже 15-летнего подростка

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка по подозрению в вооруженном ограблении, сообщает NL Times. Инцидент произошел 21 сентября в ресторане «Макдоналдс» в городе Капелле-ан-ден-Эйссел (провинция Южная Голландия). Подросток украл электровелосипед и угрожал огнестрельным оружием.

Полицейский сообщил, что правоохранители неоднократно требовали от юноши бросить оружие на землю, но тот не подчинился. В итоге, когда подросток попытался бежать, сотрудники полиции произвели выстрелы. На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие.

Жертва ограбления, у которой украли электровелосипед, не пострадала. Полиция задержала еще одного человека, причастного к инциденту. Мэр Капелле-ан-ден-Эйссела Йоост Манюсама подтвердил личность погибшего, отметив, что происшествие произошло на глазах у многочисленных свидетелей, включая детей. Независимая служба Rijksrecherche начала расследование действий полиции.

Ранее в Липецке 16-летний подросток получил огнестрельное ранение при попытке скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле без номерных знаков. Инцидент произошел ночью 20 сентября. Водитель проигнорировал законное требование инспекторов остановиться и попытался скрыться с места. Подростка с огнестрельным ранением доставили в медицинское учреждение.