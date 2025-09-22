«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 15:41

Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей

Полиция в Нидерландах застрелила подозреваемого в краже 15-летнего подростка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция Нидерландов застрелила 15-летнего подростка по подозрению в вооруженном ограблении, сообщает NL Times. Инцидент произошел 21 сентября в ресторане «Макдоналдс» в городе Капелле-ан-ден-Эйссел (провинция Южная Голландия). Подросток украл электровелосипед и угрожал огнестрельным оружием.

Полицейский сообщил, что правоохранители неоднократно требовали от юноши бросить оружие на землю, но тот не подчинился. В итоге, когда подросток попытался бежать, сотрудники полиции произвели выстрелы. На месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие.

Жертва ограбления, у которой украли электровелосипед, не пострадала. Полиция задержала еще одного человека, причастного к инциденту. Мэр Капелле-ан-ден-Эйссела Йоост Манюсама подтвердил личность погибшего, отметив, что происшествие произошло на глазах у многочисленных свидетелей, включая детей. Независимая служба Rijksrecherche начала расследование действий полиции.

Ранее в Липецке 16-летний подросток получил огнестрельное ранение при попытке скрыться от сотрудников ДПС на автомобиле без номерных знаков. Инцидент произошел ночью 20 сентября. Водитель проигнорировал законное требование инспекторов остановиться и попытался скрыться с места. Подростка с огнестрельным ранением доставили в медицинское учреждение.

Нидерланды
полиция
подростки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей
Смерть матери, измены Варум, скандал из-за СВО: как живет Леонид Агутин
Гроссмейстер Карякин рассказал о попытках Запада расколоть шахматный мир
Утопил как котенка: отец убил дочку с ДЦП, не желая платить алименты?
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.