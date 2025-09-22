«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 15:18

Суд передал «Ростовводоканал» в собственность государства

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тверской суд Москвы обратил в доход РФ более 116 млн акций АО «Ростовводоканал», сообщает ТАСС. Его бенефициаром являлся осужденный за мошенничество бывший заместитель министра энергетики России и президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий.

Суд постановил исковые требования прокуратуры к АО «Евразийский», Светлицкому и Чернышеву удовлетворить в полном объеме, — говорится в решении суда.

Согласно судебному акту, акции будут переданы в Росимущество немедленно. Кроме того, по данным прокуратуры, Светлицкий вместе с экс-мэром Ростова-на-Дону Михаилом Чернышевым незаконно установил контроль над «Ростовводоканалом». Прибыль от предприятия позволила ему приобрести элитную недвижимость и сколотить многомиллиардное состояние.

Ранее прокуратура Ивановской области предъявила иск к экс-мэру Плеса Алексею Шевцову о взыскании более 1 млрд рублей и обращении в доход государства 150 объектов недвижимости. Следствие установило, что в 2010–2011 годах Шевцов монополизировал ключевые рынки города через родственников и подконтрольные фирмы, незаконно присвоив государственную и муниципальную собственность.

суды
коррупция
мошенники
Росимущество
