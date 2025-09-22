«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине Песков назвал ситуацию в Палестине самой трагичной в истории

Нынешняя фаза конфликта в Палестине является самой острой и трагичной за всю ее историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва привержена двухгосударственному решению ситуации как единственному возможному пути урегулирования, передает ТАСС.

Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю, — высказался представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны официально признали государственность Палестины. Он отметил, что действующее правительство Израиля препятствует становлению Палестинского государства как полноценной страны, а решение Оттавы основано на принципах ООН.

Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Палестинское государство к западу от реки Иордан создано не будет. Так он прокомментировал признание Палестины Великобританией, Канадой и Австралией.