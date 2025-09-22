«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 12:57

«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине

Песков назвал ситуацию в Палестине самой трагичной в истории

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Нынешняя фаза конфликта в Палестине является самой острой и трагичной за всю ее историю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва привержена двухгосударственному решению ситуации как единственному возможному пути урегулирования, передает ТАСС.

Мы исходим из того, что это единственно возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта, который сейчас переживает, пожалуй, самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю, — высказался представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны официально признали государственность Палестины. Он отметил, что действующее правительство Израиля препятствует становлению Палестинского государства как полноценной страны, а решение Оттавы основано на принципах ООН.

Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Палестинское государство к западу от реки Иордан создано не будет. Так он прокомментировал признание Палестины Великобританией, Канадой и Австралией.

Палестина
Дмитрий Песков
трагедии
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян рассказала о лечении от рака
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
ВСУ лишились более 1,5 тысячи бойцов за одни сутки
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.