«Коламбус» в гостях обыграл «Питтсбург» «Коламбус» обыграл «Питтсбург» со счетом 5:4 после серии буллитов

«Коламбус» в гостях со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает сайт лиги. Победные шайбы забросили Чарли Койл и Егор Чинахов, два очка команде принес Дмитрий Воронков.

В составе «Питтсбурга» отличились Райан Ши, Энтони Манта, Крис Летанг и Брайан Раст. Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отдал голевую передачу и забросил победную шайбу в серии буллитов. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ассистировал партнерам дважды, но не смог реализовать свою попытку буллита. Защитник «Коламбуса» Иван Проворов не набрал очков.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Коламбус» с восемью очками занимает седьмое место, а «Питтсбург» идет на втором месте с 13 очками. В других матчах дня российский защитник Михаил Сергачёв («Юта») отдал две передачи, а форвард Кирилл Капризов («Миннесота») и Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес») отметились по одному ассисту. Нападающий Павел Бучневич забросил шайбу за «Сент-Луис».

