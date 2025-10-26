Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 09:32

Сбивший полицейского краснодарец получил 17 лет колонии

В Краснодаре сбивший полицейского водитель получил 17 лет по делу о теракте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Южный окружной военный суд вынес приговор сбившему полицейского в феврале 2022 года водителю, назначив ему 17 лет лишения свободы по делу о теракте и попытке похитить огнестрельное оружие, передает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Сергей Гурин проведет первые пять лет в тюрьме, а оставшиеся годы — в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционный военный суд постановил, что первоначальное решение было правомерным. Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ в октябре официально утвердила вынесенный приговор. Адвокаты Гурина в своей апелляционной жалобе утверждали, что действия их подзащитного были неправильно квалифицированы как теракт. Они отметили, что эти действия «не имеют последствий, сопоставимых со взрывом или поджогом».

Авария произошла 28 февраля 2022 года в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Буденного. 30-летний водитель Mustang из Московской области потерял контроль над автомобилем, столкнувшись с Hyundai и Toyota и наехав на сотрудника ДПС. Попытавшись скрыться, он был задержан полицией.

Ранее в Воронеже автобус совершил наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса «ПАЗ Вектор Некст» нарушил правила дорожного движения. Пострадавших госпитализировали с травмами.

