«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 15:46

Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок

Математик Клиновская: в бюджете нужно разделить переменные и постоянные расходы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Навести порядок в семейном бюджете поможет учет всех трат с использованием таблицы с двумя графами — для переменных и постоянных расходов, рассказала магистр прикладной математики и информатики Финансового университета при правительстве РФ Анна Клиновская. По ее словам, переданным «МК в Калининграде», это покажет статьи расходов, которые можно безболезненно сократить.

Во-первых, появится понимание суммы, которая необходима вам в месяц для комфортной жизни, а вместе с ним и спокойствие, а во-вторых, вы поймете, какие расходы можно временно срезать, — заявила она.

Постоянные расходы — это те, которые оплачиваются каждый месяц без исключения: продукты, аренда жилья, коммунальные платежи, мобильная связь, интернет, проезд, а также выплаты по кредитам. Переменные расходы — это траты, которые могут меняться от месяца к месяцу или отсутствовать вовсе: походы в кино или кафе, покупка одежды, путешествия, ужины в ресторанах и другие развлечения, объяснила эксперт.

Ранее декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат право на ежегодную выплату в виде возврата части уплаченного НДФЛ. Эта мера призвана поддержать семейные бюджеты.

Россия
деньги
расходы
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Есть предатели»: военэксперт о рекордном росте политического насилия в США
«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Полиция застрелила подростка в «Макдоналдсе» на глазах у детей
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.