Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок Математик Клиновская: в бюджете нужно разделить переменные и постоянные расходы

Навести порядок в семейном бюджете поможет учет всех трат с использованием таблицы с двумя графами — для переменных и постоянных расходов, рассказала магистр прикладной математики и информатики Финансового университета при правительстве РФ Анна Клиновская. По ее словам, переданным «МК в Калининграде», это покажет статьи расходов, которые можно безболезненно сократить.

Во-первых, появится понимание суммы, которая необходима вам в месяц для комфортной жизни, а вместе с ним и спокойствие, а во-вторых, вы поймете, какие расходы можно временно срезать, — заявила она.

Постоянные расходы — это те, которые оплачиваются каждый месяц без исключения: продукты, аренда жилья, коммунальные платежи, мобильная связь, интернет, проезд, а также выплаты по кредитам. Переменные расходы — это траты, которые могут меняться от месяца к месяцу или отсутствовать вовсе: походы в кино или кафе, покупка одежды, путешествия, ужины в ресторанах и другие развлечения, объяснила эксперт.

