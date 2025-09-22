«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 12:17

В МИД Китая указали Израилю, кому принадлежит город Газа

МИД Китая: город Газа принадлежит Палестине

Фото: Mohammed Asad/Global Look Press

Город Газа принадлежит Государству Палестина, заявил во время брифинга представитель МИД КНР Го Цзякунь. В ведомстве указали на необходимость достижения всеобъемлющего прекращения огня в секторе Газа и принятия мер для улучшения гуманитарной ситуации. Там также указали на важность соблюдения принципа «двух государств для двух народов».

Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины, — сказал Го Цзякунь.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив даст жесткий ответ признавшим Палестину странам на следующей неделе. По его словам, палестинское государство «никогда не появится». Он обратился к лидерам стран, признавшим палестинское государство, отметив, что они «дарят терроризму огромную награду».

До этого сообщалось, что руководства Австралии, Великобритании и Канады официально признали государственность Палестины. В частности, британский премьер-министр Кир Стармер пообещал, что Лондон расширит санкции против ХАМАС, поскольку, по его мнению, движение не должно играть никакой роли в управлении страной.

Китай
Израиль
Палестина
сектор Газа
МИД КНР
