22 сентября 2025 в 15:37

Гроссмейстер Карякин рассказал о попытках Запада расколоть шахматный мир

Карякин: Запад пытался расколоть шахматный мир через отстранения игроков

Сергей Карякин Сергей Карякин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад предпринимал попытки расколоть шахматный мир, заявил NEWS.ru гроссмейстер, сенатор РФ Сергей Карякин. Он напомнил о ситуации с его отстранением от соревнований за поддержку СВО. Шахматист отметил, что это явно был политический шаг западных стран.

Эти попытки [расколоть шахматный мир] были. В первую очередь, когда было мое отстранение, потому что мое отстранение было абсолютно политическое, — сказал Карякин.

Ранее вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин заявил, что российская шахматистка Екатерина Лагно одержала достойную победу на турнире Grand Swiss, где она набрала восемь очков и вошла в топ-2, что гарантировало ей место в турнире претенденток. Он назвал ее игру зрелой и уверенной.

До этого российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, что украинка Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед матчем на турнире Grand Swiss 2025. Соревнования проходили в Самарканде (Узбекистан). Украинская спортсменка в итоге одержала победу.

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына ранее решила выступать на соревнованиях под флагом России. Ее имя включили в список Федерации шахмат РФ.

