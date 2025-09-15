Вице-президент Федерации шахмат РФ оценил выход Лагно в турнир претенденток Смагин: шахматистка Лагно заслуженно вышла в турнир претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно одержала достойную победу на турнире Grand Swiss, где она набрала восемь очков и вошла в топ-2, что гарантировало ей место в турнире претенденток, заявил ТАСС вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин. Он назвал ее игру зрелой и уверенной.

Хочу поздравить Катю с абсолютно заслуженным отбором на турнир претенденток. Она показала зрелую, уверенную игру, — сказал Смагин.

Он также прокомментировал последнюю партию турнира, отметив, что Лагно действовала рационально. По его словам, россиянке не нужно было рисковать.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина рассказала, что украинка Мария Музычук отказалась пожать ей руку перед матчем на турнире Grand Swiss 2025. Соревнования проходят в Самарканде (Узбекистан). Украинская спортсменка в итоге одержала победу.

Кроме того, трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына решила выступать на соревнованиях под флагом России. Ее имя значится в списке Федерации шахмат РФ.