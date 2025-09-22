«Сильно коснулась»: Карякин о политической предвзятости в мире шахмат

Политическая предвзятость в последние годы господствует даже в шахматном мире, заявил в беседе с NEWS.ru гроссмейстер Сергей Карякин. По его словам, хотя шахматы и не являются олимпийским видом спорта, их все равно коснулось происходящее в мировой политике.

Раньше было более-менее [нормально], шахматы все-таки не олимпийский вид спорта. А сейчас, начиная с моего отстранения [Международной шахматной федерацией] в 2022 году, шахмат очень сильно коснулась мировая политика и в целом общая ситуация в мире, — подчеркнул Карякин.

Однако даже к такой непростой ситуации российские шахматисты приспособились, в том числе начали активно участвовать в турнирах с дружественными странами, отметил гроссмейстер. Он выразил надежду на то, что со временем все же произойдет полноценное возвращение россиян на международные соревнования под своим флагом и гимном.

Ранее Карякин предложил перенять опыт Армении и Индии, где шахматы входят в обязательную школьную программу. Благодаря такому решению данный вид спорта может получить гораздо большее развитие в российском обществе, считает он.