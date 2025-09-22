Карякин предложил учить школьников шахматам по примеру Армении и Индии

Россия может перенять опыт Армении и Индии, где шахматы входят в обязательную школьную программу, заявил на посвященной запуску международного проекта «Шахматная дипломатия в Русских домах» пресс-конференции гроссмейстер Сергей Карякин. Он выразил надежду, что этот вид спорта получит большее развитие и в российском образовании.

Из хороших таких примеров можно отнести Армению, где шахматы в школах — обязательный предмет. И в Индии тоже обязательный предмет. Но если Индия вообще-то номер один сейчас в шахматном мире, чемпион мира из Индии, то Армения тоже не теряется. Тоже сильная сборная, сильная страна, сильные гроссмейстеры. Поэтому, есть что перенять хорошее у коллег, но я надеюсь, что шахматы у нас тоже будут развиваться в школьном образовании, — сказал Сергей Карякин.

Ранее Карякин предложил внедрить шахматные уроки в школы во всех регионах России. По его мнению, такой предмет смог бы дополнительно развить интеллект, логику и стратегическое мышление учащихся. Он отметил, что хороших преподавателей по шахматам сейчас не так много, однако этот вопрос можно решить. Помочь с этим может специализированная программа по повышению квалификации.