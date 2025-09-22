«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 15:15

Карякин предложил учить школьников шахматам по примеру Армении и Индии

Сергей Карякин Сергей Карякин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия может перенять опыт Армении и Индии, где шахматы входят в обязательную школьную программу, заявил на посвященной запуску международного проекта «Шахматная дипломатия в Русских домах» пресс-конференции гроссмейстер Сергей Карякин. Он выразил надежду, что этот вид спорта получит большее развитие и в российском образовании.

Из хороших таких примеров можно отнести Армению, где шахматы в школах — обязательный предмет. И в Индии тоже обязательный предмет. Но если Индия вообще-то номер один сейчас в шахматном мире, чемпион мира из Индии, то Армения тоже не теряется. Тоже сильная сборная, сильная страна, сильные гроссмейстеры. Поэтому, есть что перенять хорошее у коллег, но я надеюсь, что шахматы у нас тоже будут развиваться в школьном образовании, — сказал Сергей Карякин.

Ранее Карякин предложил внедрить шахматные уроки в школы во всех регионах России. По его мнению, такой предмет смог бы дополнительно развить интеллект, логику и стратегическое мышление учащихся. Он отметил, что хороших преподавателей по шахматам сейчас не так много, однако этот вопрос можно решить. Помочь с этим может специализированная программа по повышению квалификации.

Сергей Карякин
школы
школьники
образование
шахматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар вспыхнул в поезде в Краснодарском крае
«Есть предатели»: военэксперт о рекордном росте политического насилия в США
«Деньги есть»: в ГД призвали не бороться с высокими зарплатами курьеров
Политолог раскрыл роль США в признании Палестины
Появились подробности о церемонии прощания с матерью Агутина
В МИД России призвали европейцев прекратить провокации в рамках СВПД
Россиян призвали избегать опасных районов КНР из-за тайфуна
В двух судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
23 сентября: день рябины, жестовых языков и беспокойных ног
Доллар по 110: почему падает рубль, что будет с курсом в 2026 году
Россия попросила ООН смягчить санкции в одной сфере
Путин: Россия будет придерживаться ДСНВ в течение года после 5 февраля
Курьеры стали получать больше работников с высшим образованием
Ученые зафиксировали редкое явление на Солнце во время затмения
Дом как экосистема: когда приборы работают вместе
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Астраханскую область
Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»
Математик рассказала, как привести семейный бюджет в порядок
Путин оценил эффективность сил сдерживания России
В Госдуме поддержали бесплатное получение профессии для школьников
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.